Вашингтон, 15 июля 2019, 13:02 — REGNUM
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский возглавил рейтинг вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
НХЛ поставила Бобровского на первое место в топ-10 рейтинга лучших вратарей лиги. Второе место занял другой российский голкипер Андрей Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Сергей Бобровский («Флорида»).
- Андрей Василевский («Тампа»).
- Бен Бишоп («Даллас»).
- Кэри Прайс («Монреаль»).
- Марк-Андре Флёри («Вегас»).
- Туукка Раск («Бостон»).
- Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).
- Джон Гибсон («Анахайм»).
- Брэйден Холтби («Вашингтон»).
- Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).
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