Вашингтон, 15 июля 2019, 13:02 — REGNUM

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский возглавил рейтинг вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

НХЛ поставила Бобровского на первое место в топ-10 рейтинга лучших вратарей лиги. Второе место занял другой российский голкипер Андрей Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Сергей Бобровский («Флорида»).
  2. Андрей Василевский («Тампа»).
  3. Бен Бишоп («Даллас»).
  4. Кэри Прайс («Монреаль»).
  5. Марк-Андре Флёри («Вегас»).
  6. Туукка Раск («Бостон»).
  7. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).
  8. Джон Гибсон («Анахайм»).
  9. Брэйден Холтби («Вашингтон»).
  10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

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