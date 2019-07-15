Москва, , 12:06 — REGNUM

Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Михаил Котляровский управлял автомобилем с поддельными правами. Об этом 15 июля сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что Котляровский был пойман за рулём своего автомобиля BMW с поддельными правами, когда сотрудники ГИБДД остановили его в Семёновском переулке в Москве.

Котляровский показал водительское удостоверение, которое вызвало подозрение. В результате документ отправили на экспертизу, показавшую, что он поддельный.

В сезоне 2018/19 Котляровский играл в составе «Химика» в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Потом он был направлен в расположение «Спартака».