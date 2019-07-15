Мехико, , 11:24 — REGNUM

В турнире чемпионов Мексики вратарь клуба «Америка» Аугустин Марчесин принёс своей команде победу, отразив три пенальти и забив решающий удар с 11-метровой отметки. Видео опубликовано на странице клуба в Twitter.

Два чемпиона Мексики прошедшего сезона, победители Апертуры и Клаусуры, клубы «Америка» и «УНАЛ Тигрес», встречались между собой в рамках турнира чемпионов Мексики.

https://twitter.com/ClubAmerica/status/1150612420924190720

Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0. Победитель был определён в серии пенальти, в которой Марчесин отразил три удара, после чего забил победный пенальти.

Отметим, что «Америка» в шестой раз в своей истории выиграла трофей. Чаще победителем становилась только «Гвадалахара» — семь раз.