Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в «Аякс» после окончания карьеры. Об этом сообщает De Telegraaf.

«Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса», — сказал Ибрагимович.

По его словам, он мог бы справиться с обязанностями лучше, чем те, кто сейчас работает в клубе.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Аякс» с 2001 по 2004 год. Также он играл за «Мальмё», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». С 2018 года он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

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