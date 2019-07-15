Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Кингз» договорился о контракте с защитником Тобиасом Бьёрнфотом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подпишет с 18-летним защитником соглашение, рассчитанное на три года.

Ранее Бьёрнфот был выбран «Лос-Анджелесом» в первом раунде драфта-2019 под общим 22-м номером.

Добавим, что в прошлом сезоне Бьёрнфот играл за шведский «Юргорден». В составе сборной Швеции он стал победителем юношеского чемпионата мира 2019 года.

Читайте также: «Сент-Луис» продлил соглашение с голкипером Биннингтоном