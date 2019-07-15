Лугано, , 10:57 — REGNUM

Миланский «Интер» одержал победу над швейцарским «Лугано» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Матч проходил в рамках предсезонного турнира Lugano Cup. Эта игра стала первой для «Интера» под руководством нового главного тренера Антонио Конте.

В составе «Интера» голы забили полузащитники Стефано Сенси и Марсело Брозович.

Напомним, в конце мая «Интер» объявил о назначении Конте главным тренером. До этого специалист возглавлял «Ювентус», «Челси» и сборную Италии.

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