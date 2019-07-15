Париж, , 10:11 — REGNUM

Защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, ПСЖ намерен купить 23-летнего защитника за €32 млн и уже согласовал его трансфер. Стороны могут подписать контракт на следующей неделе.

Отметим, что Диалло является воспитанником «Монако». Летом 2018 года он перешёл в «Боруссию» из «Майнца» за €28 млн.

В сезоне 2018/19 Диалло сыграл в 28 матчах чемпионата Германии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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