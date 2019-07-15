Манчестер, Великобритания, , 09:57 — REGNUM

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Экипировка выполнена в жёлтом и розовом цветах. Форму представил украинский защитник команды Александр Зинченко.

https://twitter.com/ManCity/status/1150548297242873856

Напомним, в сезоне 2018/19 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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