Санкт-Петербург, 15 июля 2019, 09:49 — REGNUM
Санкт-петербургский «Зенит» намерен расстаться с нападающим Антоном Заболотным. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, сообщается на сайте клуба.
По словам Семака, между игроком и клубом возник конфликт интересов, а «Зенит» занимается поиском нового клуба для игрока, который сейчас тренируется со второй командой.
«Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба», — добавил Семак.
Напомним, Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года. В сезоне 2018/19 он вместе с командой стал чемпионом России.
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