Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» намерен расстаться с нападающим Антоном Заболотным. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, сообщается на сайте клуба.

По словам Семака, между игроком и клубом возник конфликт интересов, а «Зенит» занимается поиском нового клуба для игрока, который сейчас тренируется со второй командой.

«Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба», — добавил Семак.

Напомним, Заболотный перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года. В сезоне 2018/19 он вместе с командой стал чемпионом России.

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