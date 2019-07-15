Краснодар, , 09:20 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» начал переговоры о трансфере уругвайского нападающего Диего Росси с «Лос-Анджелесом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что 21-летний форвард является воспитанником уругвайского клуба «Пеньяроль». Он перешёл в «Лос-Анджелес» в январе 2018 года за €2,5 млн.

В составе американского клуба он сыграл в 60 матчах, в забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.

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