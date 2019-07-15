Порту-Алегри, Бразилия, , 08:41 — REGNUM

Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» отклонил предложение московского ЦСКА по полузащитнику Родриго Дурадо. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, ЦСКА сделал предложение «Интернасьоналу» по трансферу футболиста. Однако предложенная сумма не устроила бразильский клуб. Она оказалась ниже €10 млн, которые «Интернасьонал» хотел получить за игрока.

В текущем сезоне Дурадо сыграл в семи матчах за «Интернасьонал» и отдал одну результативную передачу.

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