Каир, , 08:12 — REGNUM

Сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса в полуфинале Кубка африканских наций. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Туниса Дилан Бронн, срезавший мяч в свои ворота на 100-й минуте.

Отметим, что в основное время матча эфиопский арбитр Бамлак Тессема назначил два пенальти, но оба не были реализованы. Полузащитник тунисцев Фержани Сасси и хавбек сенегальцев Анри Севе не смогли поразить ворота с 11-метровой отметки.

Таким образом, сборная Сенегала вышла в финал турнира, в котором сыграет с командой Алжира. Матч состоится 19 июля.

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