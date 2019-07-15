Каир, 15 июля 2019, 08:12 — REGNUM
Сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса в полуфинале Кубка африканских наций. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Туниса Дилан Бронн, срезавший мяч в свои ворота на 100-й минуте.
Отметим, что в основное время матча эфиопский арбитр Бамлак Тессема назначил два пенальти, но оба не были реализованы. Полузащитник тунисцев Фержани Сасси и хавбек сенегальцев Анри Севе не смогли поразить ворота с 11-метровой отметки.
Таким образом, сборная Сенегала вышла в финал турнира, в котором сыграет с командой Алжира. Матч состоится 19 июля.
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