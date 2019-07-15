Кванджу, Южная Корея, , 07:51 — REGNUM

Спортсменки из Казахстана одержали уверенную победу над сборной Кубы на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Кванджу, сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

Первая игра для казахстанских ватерполисток закончилась победой со счетом 9:6. В следующем матче, который состоится 16 июля, спортсменки встретятся со сборной Испании.

Напомним, 18-й чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля в южнокорейском городе Кванджу. В рамках чемпионата будет разыграно 76 комплектов медалей по прыжкам в воду, хай-дайвингу, плаванию на открытой воде, плаванию, синхронному плаванию и водному поло.

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