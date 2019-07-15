Алма-Ата, Казахстан, , 07:18 — REGNUM

Теннисист из Казахстана Андрей Голубев стал победителем международного турнира Almaty ITF International Tournament в Алма-Ате. Об этом 15 июля сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

В финальном матче казахстанский теннисист обыграл своего соотечественника Дениса Евсеева. Матч продолжительностью 53 минуты закончился со счетом 6:1, 6:2. Победителю удалось реализовать пять брек-пойнтов из шести.

Отметим, Андрей Голубев ранее стал победителем турнира Almaty ITF International Tournament в парном разряде. В паре с российским спортсменом Константином Кравчуком Голубев обыграл Дениса Евсеева, который выступал в паре с Себастьяном Кордо из США.

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