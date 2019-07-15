Новосибирск, , 06:06 — REGNUM

Станцию метрополитена «Спортивная», которая должна появиться в Новосибирске к Молодёжном чемпионату мира по хоккею (МЧМ-2023), начнут строить в сентябре. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Поручил приступить к возведению станции метро «Спортивная» в сентябре этого года. Площадку в пойме Оби, на которой будут проводиться работы, уже расчистили. Сейчас поднимают уровень грунта. Начать строительство станции и дорожной развязки должны в сентябре. Одна из главных задач — не останавливать движение метрополитена. Пассажиры не должны испытывать неудобства», — написал Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее, 14 июня, Локоть говорил, что строительство станции «Спортивная» фактически уже началось. При этом он подчеркнул, что отрицательная экспертиза проекта не отразится на сроках строительства — в пойме реки Оби ведутся работы, которые не требуют получения экспертизы: расчистка и подготовка территории.

Как сообщало ИА REGNUM, проект станции новосибирского метро «Спортивная», на строительство которой по подсчётам городских властей необходимо 2 млрд рублей, получил отрицательное заключение Госэкспертизы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что «с первой попытки получить экспертизу не удалось», но добавил, что «это рабочий момент» и поставил «задачу в августе этого года получить экспертизу».

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