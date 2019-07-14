Грозный, , 23:49 — REGNUM

Грозненский «Ахмат» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 14 июля на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Бернард Бериша, который забил единственный мяч.

Как передавало ИА REGNUM, ранее футболисты санкт-петербургского «Зенита» со счётом 2:1 переиграли «Тамбов» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей голевыми действиями отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба.

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