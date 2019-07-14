Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле переиграли «Тамбов» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 14 июля на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба. У гостей мяч забил Бенито.

Как передавало ИА REGNUM, ранее самарские «Крылья Советов» на своем поле со счётом 2:0 переиграли московский ЦСКА в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Героем встречи стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль.

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