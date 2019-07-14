Саратов, , 20:00 — REGNUM

Аэропорт Саратова временно приостановил работу после инцидента с пассажирским самолётом Як-42 на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».

«Временно приостановлены приём и отправка самолётов из саратовского аэропорта после инцидента. Это отображено на онлайн-табло аэропорта», — приводит ТАСС слова представителя авиакомпании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пассажирский самолёт Як-42, прибывший из Сургута в Саратов, при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 118 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту инцидента.

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