Самара, , 18:56 — REGNUM

Самарские «Крылья Советов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 14 июля на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Александр Соболев, оформивший дубль.

Во втором туре «Крылья Советов» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом», а ЦСКА примет «Оренбург».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля футбольный клуб «Ростов» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче первого тура чемпионата России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1.

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