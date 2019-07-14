Самара, , 15:57 — REGNUM

Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.

Стартовые составы на матч первого тура Российской Премьер-лиги, согласно данным тренерских штабов команд, таковы:

«Крыльев Советов»: Антон, Анюков, Бурлак, Гынсарь, Зиньковский, Кабутов, Карпов, Комбаров, Мияйлович, Рыжиков и Соболев

В качестве запасных: Голенков, Зотов, Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Радонич, Рохель, Смирнов, Терехов, Тимофеев и Чичерин.

В составе московского ЦСКА матч начнут: Акинфеев, Ахметов, Бистрович, Влашич, Васин, Магнуссон, Обляков, Сигурдссон, Фернандес, Чалов и Шарлия.

Запасные: Бийол, Дивеев, Ефремов, Кучаев, Кырнац, Марадишвили, Н’Диайе, Набабкин, Нисимура, Тикнизян, Помазун и Чернов.

Отметим, матч 1-го тура РПЛ между командами «Крылья Советов» и ЦСКА состоится позднее 14 июля на поле «Самара-Арены» и начнется в 16:30 мск.