Сочи, Краснодарский край, , 15:32 — REGNUM

Голкипер Сослан Джанаев заключил соглашение с футбольным клубом Российской Премьер-лиги «Сочи», сообщает 14 июля «Чемпионат».

По данным источника, новичок РПЛ подписал соглашение с 32-летним футболистом сроком на два года.

При этом ранее стало известно, что планировавшийся переход игрока в московский ЦСКА сорвался.

Отметим, Сослан Джанаев является воспитанником ЦСКА и за свою карьеру играл в таких клубах РПЛ как казанский «Рубин», московский «Спартак» и «Ростов». Вторую половину прошлого сезона провел в клубе первой польской футбольной лиги «Медзь», в 7 матчах за который пропустил 13 мячей.