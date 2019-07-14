Турин, Италия, , 14:58 — REGNUM

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в течение 48 часов де Лигт прибудет в расположение туринского клуба, чтобы пройти медосмотр и последующего подписать контракт.

При этом за переход футболиста «Ювентус» заплатит €70 млн, а в контракте будет прописана сумма отступных в размере €150 млн.

Напомним, де Лигт является воспитанником «Аякса». В сезоне 2018/19 он сыграл 55 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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