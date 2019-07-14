Турин, Италия, 14 июля 2019, 14:58 — REGNUM
Защитник «Аякса» Матейс де Лигт в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, в течение 48 часов де Лигт прибудет в расположение туринского клуба, чтобы пройти медосмотр и последующего подписать контракт.
При этом за переход футболиста «Ювентус» заплатит €70 млн, а в контракте будет прописана сумма отступных в размере €150 млн.
Напомним, де Лигт является воспитанником «Аякса». В сезоне 2018/19 он сыграл 55 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
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