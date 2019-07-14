Мюнхен, Германия, , 15:04 — REGNUM

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» представил свою гостевую форму на следующий сезон. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба команды из Мюнхена.

«Новый дизайн был вдохновлён текущими модными трендами и органично выглядит на футбольном поле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем подчеркивается, что дизайн новой формы в сером и белом цвете вдохновлен модными трендами и будет органично смотреться на футбольном поле.

https://www.instagram.com/p/Bz5Fr1oIJbt/

Кроме этого, отмечается, что светло-серый оттенок футболки был создан с использованием геометрической графики и что все графические детали и логотипы спонсоров также выполнены в светло-сером, что позволяет им гармонировать с футболкой.

«Форма предлагает уникальное сочетание инноваций, помогающих игрокам демонстрировать свой максимум, с современным дизайном» — подчеркивается в сообщении пресс-службы и рассказывается, что при создании новой формы была использована технология CLIMALITE на 100% использующая полиэфир.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 мюнхенская «Бавария» стала чемпионом немецкой Бундеслиги.