Париж, , 14:32 — REGNUM

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намеревается взять в аренду французского полузащитника лондонской команды «Челси» Тимуе Бакайоко, сообщает 14 июля Goal.com.

24-летний футболист не смог с 2017 года закрепиться в основном составе «Челси» и прошлый сезон провел на правах аренды в команде «Милан». Также неясно рассчитывает ли на игрока новый главный тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард, который стал главным наставником команды только этим летом.

Кроме этого, известно, что ранее сам Бакайоко заявлял, что он хотел бы играть в Париже и потому заинтересован в выступлениях в составе «ПСЖ».

Отметим, в минувшем сезоне футболист сыграл за «Милан» в 31 матче Серии, а Итальянского чемпионата и отметился в них голом и результативной передачей.