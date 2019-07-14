Белград, , 14:17 — REGNUM

Центровой сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич впал в кому после автомобильной аварии. Об этом сообщает RTS.

Отмечается, что, возвращаясь со свадьбы, Кузмич ехал за рулём автомобиля Porsche и столкнулся с BMW. В результате он получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и травмы грудной клетки.

Кроме того, он находится в коме, но ему удалось избежать повреждения головного мозга. Сейчас он находится больнице в Белграде.

Напомним, ранее Кузмич выступал в НБА за «Голден Стэйт Уорриорз», после чего перешёл в мадридский «Реал». В нынешнее межсезонье он подписал контракт с «Црвеной Звездой».