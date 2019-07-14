Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды сербского форварда Марко Симоновича. Об этом 14 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Марко Симонович Баскетбольный клуб «Зенит»

Отмечается, что баскетболист продолжит карьеру в другом коллективе после двух лет выступлений за «Зенит».

"Мы благодарим игрока за самоотдачу и желаем ему успехов в карьере! — говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году Симонович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» и стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне 2017/18.

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