Грозный, , 13:26 — REGNUM

Тренерские штабы футбольных клубов «Ахмат» из Грозного и «Краснодар» определились с формой на матч первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) нового сезона. Соответствующее сообщение размещено 14 июля в официальном Twitter «Ахмата».

Футбольный матч (cc) jarmoluk

Как следует из сообщения, «Ахмат» выйдет на матч в зеленой форме с белыми полосами на футболках, вратарь выступит в черном комплекте. Их соперники сыграют матч в белой форме, а вратарь выступит в желтой.

https://twitter.com/akhmatgrozny/status/1150344389526544384

Отметим, матч 1-го тура РПЛ между командами «Ахмат» и «Краснодар» состоится позднее 14 июля на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 21:30 мск.