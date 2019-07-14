Лондон, , 13:23 — REGNUM

Защитник лондонского футбольного клуб «Тоттенхэм Хотспур» Киран Тирппьер может этим летом сменить английский чемпионат на немецкий, сообщает 14 июля Sky Sports.

Киран Тирппьер Soccer.ru

По данным издания, 28-летний футболист попал в сферу интересов мюнхенской команды «Бавария» и с его помощью тренерский штаб хочет усилить правый фланг защиты команды. Также интерес к игроку проявляли туринский клуб «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

Отметим, в минувшем сезоне Киран Триппьер сыграл за «Тоттенхэм» в 38 матчах и отметился в них одним голом и 5 результативными передачами.