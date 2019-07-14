Лондон, 14 июля 2019, 13:23 — REGNUM

Защитник лондонского футбольного клуб «Тоттенхэм Хотспур» Киран Тирппьер может этим летом сменить английский чемпионат на немецкий, сообщает 14 июля Sky Sports.

Киран Тирппьер
Киран Тирппьер
Soccer.ru

По данным издания, 28-летний футболист попал в сферу интересов мюнхенской команды «Бавария» и с его помощью тренерский штаб хочет усилить правый фланг защиты команды. Также интерес к игроку проявляли туринский клуб «Ювентус» и мадридский «Атлетико».

Отметим, в минувшем сезоне Киран Триппьер сыграл за «Тоттенхэм» в 38 матчах и отметился в них одним голом и 5 результативными передачами.