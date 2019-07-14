Лион, Франция, , 13:04 — REGNUM

«Лион» предпримет попытку продлить контракт с нападающим Набилем Фекиром. Об этом заявил президент клуба Жан-Мишель Оляс, сообщает RMC Sport.

Набиль Факир (cc) Thomas FABRE

«Фекир сказал, что хочет уйти, но, если этого не произойдет, мы попытаемся согласовать новый контракт», — сказал Оляс.

Он добавил, что у Фекира остался ещё год до завершения контракта с «Лионом».

Напомним, ранее спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что Фекир может уйти из клуба в летнее межсезонье.

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