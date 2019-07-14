Рим, , 12:24 — REGNUM

Римский «Лацио» готов продать трансфер нападающего Хоакина Корреа в «Милан» не менее чем за €40 млн. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, руководство «Милана» хочет видеть Корреа в своей команде, однако считает требования «Лацио» завышенными.

Напомним, Корреа перешёл в «Лацио» летом 2018 года из «Севильи». Его трансфер составил за €15,3 млн.

В сезоне 2018/19 нападающий забил девять голов и отдал семь голевых передач в 44 матчах. Его контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2023 года.

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