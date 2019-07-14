Самара, , 12:19 — REGNUM

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с самарской командой «Крылья Советов» в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.

Игра состоялась на запасном поле самарского стадиона «Металлург» и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыли хозяева после точного удара форварда Егора Голенкова на 9-й минуте игры. Затем, в начале второго тайма, гости счет сравняли усилиями нападающего Ильи Вострикова (48-я).

В следующем туре ЦСКА встретится дома с «Оренбургом» 19 июля, а «Крылья Советов» также на своем поле примут тульский «Арсенал».

Напомним, в минувшем сезоне команда ЦСКА стала победительницей молодежного первенства России по футболу.