Анкара, , 12:15 — REGNUM

Бывший американский форвард мюнхенского баскетбольного клуба «Бавария» Деррик Уильямс пополнил состав турецкой команды «Фенербахче», сообщает 14 июля Еurohoops.

По данным источника, 28-летний баскетболист и руководство турецкого клуба подписали соглашение сроком на один сезон.

Также сообщается, что баскетболиста было несколько предложений из НБА, однако он не счет их для себя интересными.

Отметим, это был дебютный сезон Уильямса в Евролиге. Он провел в составе «Баварии» 29 матчей, набирая в средне по 13,4 очка и делая по 2,9 подбора за игру. Кроме этого, игрок за время своей карьеры выступал за такие клубы «Миннесота Тимбервулз», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».