Москва, , 11:56 — REGNUM

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов интересен сразу нескольким командам английской Премьер-лиги, утверждает 14 июля издание Mirror.

По данным источника, за 21-летнего форварда поборются команды «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а его трансферная стоимость составляет 20 млн фунтов (22 млн евро).

Также, как пишет издание, к футболисту проявляют интерес клубы «Манчестер Сити» и лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Отметим, Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА и с 2017 года выступает за первый состав «армейцев». В завершившемся сезоне он сыграл за клуб в 37 матчах и отметился в них 17 голами и 7 результативными передачами.