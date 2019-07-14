Москва, , 11:32 — REGNUM

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что «Спартак» забил гол в ворота «Сочи» с нарушением правил. Об этом он сказал в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Жиго положил руки на голову защитнику и даже закрыл ему глаза. Моё мнение — это нарушение правил», — сказал Федотов.

Напомним, 13 июля «Спартак» обыграл «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник красно-белых Самуэль Жиго на третьей добавленной минуте.

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