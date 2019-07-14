Кванджу, Южная Корея, , 11:56 — REGNUM

Китайские спортсмены Ван Цзунъюань и Пэн Цзяньфэн завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в соревнованиях по прыжкам с метрового трамплина у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

Победный результат Ван Цзунъюаня составил 440,25 балла. Пэн Цзяньфэн, став третьим, набрал 415,0 балла.

Второе место досталось представителю Мексики Роммелю Пачеку, который набрал 420,15 балла.

Отметим, российские спортсмены не попали в финал соревнований. Чемпионат мира в Кванджу продлится до 28 июля текущего года.