Рим, , 11:55 — REGNUM

Бывшему полузащитнику московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрию Тарасову сняли гипс с правой ноги в римской клинике «Вилла Стюарт». Фото этого события размещено 14 июля в официальном Instagram «Виллы Стюарт».

32-летний футболист приехал в римскую клинику для прохождения физиотерапии. Ранее игрок получил травму в матче последнего тура чемпионата России сезона 2018/19.

При этом клуб не стал продлевать соглашение с Тарасовым после окончания действия его контракта 30 июня, а также не стал оплачивать операцию получившего травму футболиста, оправдывая это тем, что формально игрок в это время уже не был в составе клуба.

Отметим, Дмитрий Тарсов играл за «Локомотив» с 2010 года и провел в его составе 188 матчей, в которых отметился 12 голами 10 результативными передачами. Также стал с «Локомотивом» чемпионом России и трижды выиграл национальный кубок.