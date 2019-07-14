Москва, , 11:09 — REGNUM

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о возможном приобретении клубом голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Кононова, Гилерме — хороший футболист, который принёс «Локомотиву» много пользы, а вопрос о его переходе должно решать руководство «железнодорожников».

Он добавил, что у «Спартака» есть воспитанник Александр Максименко.

«Максименко — будущее «Спартака», а всеми вратарями, прошедшими от академии до основной команды, мы дорожим», — сказал Кононов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» не может договориться с Гильерме о продлении контракта. А «Спартак», в свою очередь, предложил голкиперу условия, более выгодные, чем в «Локомотиве».

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