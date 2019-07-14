Мюнхен, Германия, , 11:02 — REGNUM

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» намеревается заполучить в свой состав нападающего лондонской команды «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает 14 июля Daily Mail.

По данным издания, это вторая попытка со стороны мюнхенского клуба договорится о трансфере 18-летнего футболиста. Ранее руководство «Баварии» предложило «Челси» за игрока 25 млн евро (около 28 млн долларов) и получило отказ. Теперь же немецкая команда удвоила свое предложение до 57 млн долларов и ждет ответа «Челси» и самого футболиста.

При этом руководство лондонской команды не хотело бы расставаться с Хадсоном-Одои, а новый главный тренер клуба Френк Лэмпрад заявил, что футболист может занять в клубе центральное место.

Отметим, в завершившемся сезоне Каллум Хадсон-Одои провел 25 матчей в составе «Челси» во всех турнирах, отметившись в них 4 голами и 5 результативными передачами. В настоящее время игрок восстанавливается от травмы ахиллесова сухожилия, полученной им в апреле нынешнего года.