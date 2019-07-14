Мадрид, , 10:47 — REGNUM

Болельщики мадридского «Атлетико» испортили табличку с именем нападающего Антуана Гризманна, находящуюся на стадионе команды. Об этом сообщает Diario SPORT.

Отмечается, что фанаты клуба испачкали табличку, а имя игрока заклеили стикерами с эмблемой клуба. Таким образом, они выразили отношение к переходу Гризманна в «Барселону».

Футболисты «Атлетико» получают такую табличку за сто матчей, проведённых в составе команды. Гризманн в общей сложности сыграл за мадридский клуб 257 игр.

Напомним, Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону» за €120 млн, заключив с каталонским клубом пятилетний контракт.

Читайте ранее в этом сюжете: Гризманн: моя цель – выиграть с «Барселоной» всё