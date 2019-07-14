Мадрид, , 11:01 — REGNUM

Колумбийский полузащитник футбольного мадридского клуба «Реал» Хамес Родригес вероятнее всего перейдет в другую мадридскую команду — «Атлетико», утверждает 14 июля издание Marca.

Также, по данным источника, сам 28-летний футболист согласен присоединиться к «Атлетико», а условия его трансфера уже почти что согласованы.

Напомним, ранее в качестве главного претендента на игрока называли итальянский «Наполи», так как главный тренер команды из Неаполя Карло Анчелотти был лично заинтересован в приобретении футболиста.

Отметим, в минувшем сезоне Хамес Родригес играл на правах аренды в мюнхенской «Баварии», проведя в её составе 20 матчей в немецкой Бундеслиге. В них он забил семь голов и отметился тремя результативными передачами.