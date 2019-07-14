Казань, , 11:01 — REGNUM

Новым главным наставником молодежной команды хоккейного клуба КХЛ «Ак Барс» — «Ирбис» будет Ильназ Загитов, сообщает 14 июля пресс-служба казанской команды.

Также сообщается, что его помощниками станут Артем Анисимов и Айрат Кадейкин, свою должность тренера вратарей сохранит Алмаз Якупов.

«Ак Барс» — это серьёзный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач, кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала», — приводит слова Ильназа Загитова пресс-служба «Ак Барса».

Также он особо отметил, что то, что «Ирбис» в минувшем сезоне не попал в плей-офф — это неудачный результат, а потому первоочередной задачей сезона следующего является выход в плей-офф.

Напомним, Ильназ Загитов является воспитанником ижевской школы хоккея и работает в системе «Ак Барса» с 2018 года. Кроме этого, он отец олимпийской чемпионки — фигуристки Алины Загитовой.