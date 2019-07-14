Тула, , 10:17 — REGNUM

Тульский футбольный клуб «Арсенал» занимается укреплением своей линии защиты, сообщает 14 июля в своем Twitter Russian Football News.

По данным источника, тульская команда может в ближайшее время пополниться 26-летним хавбеком команды «Ланс» Эль-Хаджи Ба.

Отметим, в минувшем сезоне Эль-Хаджи Ба провел за свой клуб 31 матч и отметился в них одним голом. Также футболист за время своей карьеры играл в таких клубах как «Соша», «Чарльтон», «Бастия» и «Сандерленд».

Напомним, как сообщалось, ранее тульский «Арсенал» приобрёл двух полузащитников сборной Зимбабве — Ламека Лангву и Кингса Кангву.