Ростов-на-Дону, , 10:08 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал позднее начало матчей преступлением против болельщиков. Наставник желто-синих вступился за футбольных фанатов после победного матча с «Оренбургом» (2:1) и напомнил, что заблаговременно в Российскую премьер-лигу было направлено коллективное обращение, передаёт ИА REGNUM.

Футбол болельщик

«Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили может быть 25−30 тыс. человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков. А потом мы говорим, что нужно поднимать посещаемость и доходы клубов», — заявил Карпин.

Напомним, что болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» посчитали, что их интересы при определении времени начала игры учтены не были. В РПЛ была направлена просьба разрешить командам выйти на поле в период с 19:00 до 20:00. Но на обращение поклонников самого зрелищного вида спорта внимания никто не обратил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наставник «Ростова» также заявлял, что позднее время начала матча отрицательно влияет и на самих игроков, которые вынуждены ожидать стартового свистка долгие часы.

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