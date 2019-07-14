Карсон, , 10:18 — REGNUM

Мексиканский боксер Рэй Варгас провел удачную защиту своего титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), победив «временного» чемпиона WBC Томоки Камеду из Японии. Поединок проходил в Карсоне.

Поединок продлился в течение всех заявленных 12 раундов и закончился победой мексиканца единогласным решением судей с одинаковым счетом 117:110.

Отметим, это пятая удачная защита титула и 34-я победа (22 нокаутом) в профессиональной карьере ни раз не побежденного 28-летнего Рэя Варгаса. Для 27-летнего японца это третье поражение в качестве профессионала при 36 победах (20 нокаутом).