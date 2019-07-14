Сакраменто, США, 14 июля 2019, 09:53 — REGNUM
Голландская боец смешанного стиля (ММА) Жермен де Рандами победила американку Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155, проходившем в Сакраменто.
Голландка нокаутировала свою соперницу за 16 секунд первого раунда. Бой был главным событием бойцовского вечера.
https://www.instagram.com/p/Bz4WidYn6f0/
Отметим, это восьмая победа (4 — нокаутом) в послужном списке 35-летней де Рандами, ранее являвшейся чемпионкой UFC в полулегком весе, при 3 поражениях. Для 24-лнтней Аспен Лэдд это второе поражение при 8 победах (5 нокаутом).