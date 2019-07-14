Неаполь, Италия, , 09:45 — REGNUM

Студенческая сборная России не смогла завоевать бронзовые медали Универсиады-2019, которая проходит в Неаполе.

В матче за третье место российская команда уступила команде Италии. Основное время матча завершилось со счётом 2:2.

По ходу матча российская команда проигрывала с разницей в два мяча. В первом тайме отличились итальянские игроки Дзонта (13-я минута) и Галеандро (34-я минута).

Поле перерыва сборная России сумела сравнять счёт благодаря голам Никиты Саламатова, забившего на 67-й минуте с пенальти, и Максима Погорелова, отличившегося на 93-й минуте.

В серии пенальти точнее были итальянские футболисты — 4:3.

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