Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM

Хоккейный клуб КХЛ СКА выменял у команды «Сочи» её голкипера Ивана Налимова, сообщает 14 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.

https://twitter.com/hcSKA/status/1150034805192572928

Взамен сочинский клуб получил права на вратаря СКА Ивана Просветова, ранее подписавшего с командой НХЛ «Аризона Койотс» трехлетний контракт и проведшего прошлый сезон в клубе хоккейной лиге Онтарио (ОНL) «Сагино Спирит».

Отметим, Иван Налимов за время своей игровой карьеры играл за «СКА-1946», «Салават Юлаев», «Адмирал» и «Сибирь». В минувшем сезоне сыграл 4 матча за китайский клуб КХЛ «Куньлунь», отражая по 91,7% бросков по воротам и пропуская по 2,83 шайбы за игру в среднем. Также сыграл 14 встреч за омский «Авангард» отражая 91,7% бросков по воротам и пропуская по 2,14 шайбы в среднем за игру.