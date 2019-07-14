Лондон, , 09:50 — REGNUM

Британский боксер Джо Джойс одержал верх над американцем Брайнтоном Дженнингсом в титульном бою за звание чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проходившем в рамках вечера бокса на арене О2 в Лондоне.

В ходе боя инициатива переходила от одного боксера к другому, а в чемпионских раундах предпочтительнее выглядел Джойс, что и отразилось на итоговом счете поединка. Единогласным решением все три судьи отдали победу британцу со счетом 118−109, 117−110 и 115−112.

Отметим, это 10-я победа (9 — нокаутом) в карьере ни разу не побежденного 33-летнего Джойса. Для 34-летнего Дженнингса это четвертое поражение при 24 (14 — нокаутом) победах.