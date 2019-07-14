Мюнхен, Германия, , 09:10 — REGNUM

Французский хавбек футбольного клуба «Барселона» Усман Дембеле отказался переходить в мюнхенскую команду «Бавария», сообщает 14 июля Bild.

По данным источника, 22-летний футболист намерен и дальше выступать за каталонскую команду, однако руководство клуба надеется продать его. Текущий контракт игрока рассчитан до 2022 года.

Отметим, Усман Дембеле перешел в состав «Барселоны» из дортмундского клуба «Боруссия» летом 2017 года за 125 млн евро. В завершившемся сезоне сыграл за клуб в 29 матчах и отметился в них 8 мячами и 5 голевыми передачами.