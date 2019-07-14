Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Зенит» достиг договорённости о переходе защитника Остина Холлинза. Об этом сообщает Sportando.

Отмечается, что клуб подпишет с игроком контракт на два года. Стороны достигли договорённости о подписании соглашения.

Холлинз является воспитанником команды университета Миннесоты. В 2014 году на драфте НБА он не был выбран ни одной командой.

После этого он играл в Европе, где за пять лет сменил четыре клуба. Последним его клубом была немецкая «Раста».

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